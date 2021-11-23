На ЗСД началось строительство Шкиперской развязки

На ЗСД началось строительство Шкиперской развязки
Работы продлятся до конца 2022 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Завершение работ запланировано на конец 2022 года.

На Васильевском острове начали строить часть развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока. Работы планируют завершить до конца 2022 года. Об этом сегодня, 23 ноября, пишет «Фонтанка».

Специалисты начали делать временные дороги и устанавливать ограждения строительной площадки. Также им необходимо соорудить временные съезды с ЗСД для доставки стройматериалов. Подрядчик отмечает, что на объекте трудятся 70 человек, 25 единиц техники и девять судов.

Благодаря развязке удастся подключить ЗСД к улично-дорожной сети южной части Васильевского острова через выезд на ЗСД с намывных территорий на север и юг города и съезда с севера города. На работы выделено 2,35 миллиарда рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 10 ноября тарифы на проезд по ЗСД изменятся.

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