С 10 ноября тарифы на проезд по ЗСД изменятся

Это коснется стоимости транспондеров, для тех, кто предпочитает платить за проезд по ЗСД наличными или картой, оплата останется прежней.
Об этом сообщает «ЗСД. Магистраль Северной столицы» (ЗСД МСС). Так, с 10 ноября 2021 года тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру поменяются. Изменения коснутся пользователей транспондеров, применяемые в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер»).
Для водителей, использующих в оплате проезда своего автотранспортного средства наличные или банковскую карту, цены останутся прежними. Кроме того, ничего не поменяется в части тарифных опций.
Таким образом, изменения снизят скидку с 66% до 58% в сравнении с базовым тарифом. Стоимость проезда по какой-то части маршрутов изменения не затронут.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, городской автопарк Петербурга закупят четыре автобуса на сжиженном природном газе стоимостью 66 тыс. рублей. Автобусы соответствуют современным экологическим стандартам.