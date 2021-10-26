Петербургский автопарк пополнят четыре автобуса на сжиженном природном газе

Один автобус вместит не менее 86 человек, а сидячих мест будет 26. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Один автобус вместит не менее 86 человек, а сидячих мест будет 26. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Городской автопарк Петербурга пополнят четыре автобуса на сжиженном природном газе

Для повышения экологичности городского транспорта и расширения применения альтернативного топлива «Пассажиравтотранс» покупает четыре автобуса на сжиженном природном газе. Они обошлись в 66 млн. руб. Автобусы прибудут в Северную столицу в конце этого года.

Отмечается, что в новых автобусах будет низкий пол, это удобно для маломобильных. Также транспорт будет оборудован современными системами оплаты, зарядками для телефонов. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Один автобус вместит не менее 86 человек, а сидячих мест будет 26.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по транспорту начал усиленно проверять ношение масок петербуржцами в общественном транспорте Северной столицы. Мобильные бригады работают во всех районах города.