Лучший кондуктор Петербурга уволился из-за людей, не желающих носить маски

Мужчине устал бороться с пассажирами, которые выражают свое недовольство из-за введенных ограничений.

Виктор Лукьянов, которого признали лучшим кондуктором Санкт-Петербурга, больше не работает стюардом в экскурсионном автобусе. О своем решении он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Лукьянов объяснил, что в городе ввели жесткие правила в связи с пандемией коронавируса. Теперь автобус не может сдвинуться с места, если хоть один человек не надел маску. Стюард вежливо каждый раз просил людей соблюдать правила, но частенько встречал негативную реакцию. Лукьянов объясняет, что для него такая обстановка оказалась невыносимой – ему не хотелось постоянно ругаться с кем-то.

Чтобы прокормить себя и собаку, кондуктор планирует заняться сбором банок и бутылок. Напоминаем, что Лукьянов, работая в троллейбусе, всегда поднимал людям настроение. Он раздавал пассажирам конфеты, шутил, рассказывал о достопримечательностях города, а также в преддверии Нового года наряжался Дедом Морозом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лучший петербургский кондуктор Виктор Петрович Лукьянов решил сменить работу.