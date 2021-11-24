«День жестянщика»: на Маршала Блюхера авария из-за плохо убранной дороги

«День жестянщика»: на Маршала Блюхера авария из-за плохо убранной дороги
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты жалуются на гололед, который провоцирует инциденты на дорогах.

В Санкт-Петербурге этой ночью выпал снег, а дороги стали скользкими. Несмотря на то, что сотрудники комитета по благоустройства обещали за ночь убрать улицы, далеко не все автомобилисты оценили их старания. Своими жалобами они делятся в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Одна из аварий произошла утром 24 ноября на проспекте Маршала Блюхера. Там столкнулись два автомобиля из-за скольких дорог. Видимо, их не успели обработать, предполагают пользователи.

«Причём оба на автобусной полосе»,

— подмечает один из комментаторов.

На снимке видно, что дорога покрыта слоем льда и снега. Обсуждая уборку снега, петербуржцы выражают сомнения, справятся ли коммунальщики с осадками в этом году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обуховской обороны легковушка сбила двух человек.

дтп новости СПб проспект маршала блюхера уборка снега


 

Новости партнеров
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИД Китая осудил санкции США против «Северного потока — 2»
«День жестянщика»: на Маршала Блюхера авария из-за плохо убранной дороги
На Обуховской обороны легковушка сбила двух человек
Женщина, наехавшая на «Ягуар» Игоря Скляра, кажется, была пьяна
Более 50% жителей Ленобласти вакцинировались от ковида
Жителям Петербурга пообещали снег и потепление в четверг
В Петербурге пострадавший в ДТП получил более 200 тыс. рублей утраченного ...
Рассказываем, где у вас попросят QR-код в Петербурге и Ленобласти