«День жестянщика»: на Маршала Блюхера авария из-за плохо убранной дороги

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты жалуются на гололед, который провоцирует инциденты на дорогах.

В Санкт-Петербурге этой ночью выпал снег, а дороги стали скользкими. Несмотря на то, что сотрудники комитета по благоустройства обещали за ночь убрать улицы, далеко не все автомобилисты оценили их старания. Своими жалобами они делятся в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Одна из аварий произошла утром 24 ноября на проспекте Маршала Блюхера. Там столкнулись два автомобиля из-за скольких дорог. Видимо, их не успели обработать, предполагают пользователи.

«Причём оба на автобусной полосе»,

— подмечает один из комментаторов.

На снимке видно, что дорога покрыта слоем льда и снега. Обсуждая уборку снега, петербуржцы выражают сомнения, справятся ли коммунальщики с осадками в этом году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Обуховской обороны легковушка сбила двух человек.