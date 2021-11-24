На Обуховской обороны легковушка сбила двух человек

Непонятно, в каком состоянии находятся пострадавшие.

На проспекте Обуховской обороны сегодня утром, 24 ноября, произошла жесткая авария, в результате которой есть пострадавшие. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент случился на участке дороги с ограничением скорости в 40 километров в час. На кадрах, которыми делятся очевидцы, видно, что на асфальте лежат два человека. На место на тот момент не приехали ни полицейские, ни скорая помощь. О состояние пострадавших ничего не сообщается.

Известно, что на пешеходов наехал «Ларгус». Пользователи спорят насчет наличия перехода, но он, уверяют местные жители, есть.

«А он там есть перед билбордом. «Зебру» нарисовать после ремонта не успели, но знаки стоят»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Луначарского загорелся автобус.