В Ленобласти перед судом предстанут два посредника в передачи взятки

В Ленобласти перед судом предстанут два посредника в передачи взятки
Мужчины предстанут перед судом. Фото: Pixabay

Следствие полагает, что мужчины помогали обогащаться бывшему заместителю председателя комитета государственного строительного надзора региона.

В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в посредничестве в передаче взятки. В ближайшее время им предстоит предстать перед судом, где материалы будут рассмотрены по существу. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

По предварительным данным, мужчины участвовали в передаче взятки в размере 500 тысяч рублей заместителю председателя Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы от генерального директора ООО «Пони». Стороны договорились, что компания без лишних проблем получит разрешение на ввод в эксплуатацию здания на территории МО «Виллозское городское поселение».

Суд решит, виноваты ли обвиняемые и какого наказания они заслуживают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургскому таможеннику предъявили обвинение в получении взятки.

взятка ленинградская область СК РФ


 

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