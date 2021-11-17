Петербургскому таможеннику предъявили обвинение в получении взятки

Петербургскому таможеннику предъявили обвинение в получении взятки
Мужчине уже предъявили обвинения. Фото: Главное следственное управление СК РФ по Петербургу

Следственные органы ГСУ СК России по Петербургу возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника Балтийской таможни.

Фигурант дела был ведущим инспектором таможенного поста «Лесной порт», мужчине предъявили обвинение по статье «Получение взятки», а также заключили под стражу.

Следствие считает, что обвиняемый вступил в преступный сговор с другими таможенниками. Злоумышленники собирались систематически получать деньги за беспрепятственное проставление специальных отметок на таможне.

За октябрь и ноябрь фигурант получил от одного «клиента» 22 тыс. рублей. При следующей попытке получения взятки на сумму 15 тыс. рублей мужчину задержали.

В данный момент следствие разыскивает соучастников обвиняемого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший сотрудник петербургского Росреестра получил условный срок за миллионную взятку.

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