На Таллинском шоссе легковушка повисла на заборе

На Таллинском шоссе легковушка повисла на заборе
Место ДТП. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Таллинском шоссе произошло ДТП, в результате которого один легковой автомобиль повис на заборе, а второй насквозь пробил его.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось сегодня вечером на Таллинском шоссе. Дорогу не поделили как минимум два легковых автомобиля. После столкновения одна из машин оказалась «подвешена» бампером за металлическое ограждение посреди проезжей части, а вторая пробила забор.

Место ДТП. Фото: скриншот видео «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

«На Таллинском шоссе легковушка висит на заборе», — пишут очевидцы.

О пострадавших не сообщается, но, судя по опубликованному видео, кому-то потребовалась бригада реанимации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршала Блюхера авария из-за плохо убранной дороги. Автомобилисты жалуются на гололед, который провоцирует инциденты на дорогах.

авария дтп новости СПб таллинское шоссе


 

Новости партнеров
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Таллинском шоссе легковушка повисла на заборе
Специалисты вылавливают из водоемов Петербурга замерзших уток
Глава Жилкома отметил, что в Петербурге не хватает специалистов по ремонту кровли
Петербуржцы застряли в 7-балльных пробках в среду вечером
В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков
«Воздушные Ворота Северной Столицы» планируют принять более ...
В Ленобласти вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и студентов
Татьяна Голикова предупредила россиян о новом подъеме COVID-19