На Таллинском шоссе легковушка повисла на заборе

На Таллинском шоссе произошло ДТП, в результате которого один легковой автомобиль повис на заборе, а второй насквозь пробил его.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось сегодня вечером на Таллинском шоссе. Дорогу не поделили как минимум два легковых автомобиля. После столкновения одна из машин оказалась «подвешена» бампером за металлическое ограждение посреди проезжей части, а вторая пробила забор.

«На Таллинском шоссе легковушка висит на заборе», — пишут очевидцы.

О пострадавших не сообщается, но, судя по опубликованному видео, кому-то потребовалась бригада реанимации.

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