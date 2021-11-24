В СПБГУ выросло количество вакцинированных студентов

В СПБГУ выросло количество вакцинированных студентов
В СПБГУ выросло количество вакцинированных студентов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Студенты СПБГУ стали чаще делать прививки от коронавируса. По последним данным, вакцинировались 26,4% учащихся.

Учащиеся СПБГУ стали активнее прививаться от COVID-19. Об этом стало известно с ректорского совещания, которое прошло 22 ноября в СПБГУ.

На сегодняшний день вакцинировались 26,4% студентов. Лидером по количеству вакцинированных стал факультет Востоковедения и африканистики, где вакцинировалось 55,5% студентов. Второе место занимает Институт когнитивных исследований с 47,1% привитых. На третьем месте расположился бакалавриат «Физической культуры», где прививку поставили 46,3% обучающихся.

Большая часть преподавателей СПБГУ вакцинированы, перенесли заболевание или имеют медицинский отвод. Так в процентах количество таких преподавателей составляет 85,7%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 11 ноября в СПБГУ привилось всего 15% студентов. Из почти 30 тысяч студентов СПБГУ привилось чуть больше 4 тысяч.

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