Всего лишь 15% студентов СПБГУ привилось от коронавируса

Всего лишь 15% студентов СПБГУ привилось от коронавируса
Всего лишь 15% студентов СПБГУ привилось от коронавируса. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Санкт-петербургском государственном университете привилась своем небольшая часть студентов в составе 15%.

Из почти 30 тысяч студентов СПБГУ привилось чуть больше 4 тысяч, что составляет около 15%. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на информацию с ректорского совещания университета.

Несмотря на низкие показатели вакцинации среди студентов, преподаватели делают прививки активно, — вакцинировались или имеют медотвод из них целых 73,7%.

Наибольший процент привитых наблюдается в Институте когнитивных исследований, где учится 22 человека. Там привилось 36,4%. Следующими по количеству идут биологи: из 909 учащихся поставили вакцину 255.

Меньше всего привитых среди обучающихся на направлении «Физическая культура», где укол препаратом сделали 1,4%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге непривитых сотрудников предприятий и организаций, не имеют медицинских противопоказаний, разрешили отстранять от работы без сохранения заработной платы.

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