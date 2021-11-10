В Петербурге непривитых сотрудников разрешили отстранять от работы без сохранения зарплаты

В Петербурге сотрудников предприятий и организаций, которые не привились от коронавируса и не имеют медицинских противопоказаний, разрешили отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Работника имеют право отстранить от работы до окончания неблагополучной эпидемической ситуации, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Смольном рассказали о перечне сфер, работникам которых необходимо сделать прививку от COVID-19. Чаще всего это специалисты, работающие с людьми и имеющие много социальных контактов.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге прививку от ковида необходимо сделать гражданам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями и некоторыми другими категориями граждан. Соответствующее постановление подписала 9 ноября главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Совфеде заявили, что обязательная вакцинация не нарушает права россиян.