В Совфеде заявили, что обязательная вакцинация не нарушает права россиян

В Совфеде заявили, что обязательная вакцинация не нарушает права россиян
В Совете Федерации заявили, что обязательная вакцинация не нарушает права россиян. Фото: duma.gov.ru

По мнению председателя комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, введение обязательной вакцинации не нарушит конституционные права россиян после принятия соответствующего федерального закона.

Андрей Клишас считает, что введение вакцинации от коронавируса в обязательном порядке не будет являться нарушением конституционных прав жителей России при условии внесения этого пункта в закон. Об этом сообщает РИА Новости.

Введение обязательно вакцинации для всех жителей России возможно только после принятия соответствующего федерального закона, считает Клишас.

Однако также заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что в Совфеде не рассматривают вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от коронавируса. В случае если парламентарии разработают соответствующий законопроект, он «будет обсуждаться».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители России должны обязательно вакцинироваться, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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