Невский суд не стал взыскивать с пенсионерки выплаты, начисленные автоматически

В течение семи лет пожилой женщине перечислили 217,9 тысяч рублей.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Невский районный суд Северной столицы не стал взыскать с пенсионерки социальные выплаты к пенсии, которые в общей сложности составили 217,9 тысяч рублей.

Суд не удовлетворил иск ГКУ «Городской информационно-расчетный центр».

Еще в 2007 году, в январе, горожанке как пенсионеру, зарегистрированному в Северной столице, была назначена соцвыплата к пенсии, которая приходила каждый месяц.

Денежные средства приходили в автоматическом режиме согласно данным электронного социального регистра населения. При этом, у женщины не было права на данную выплату, потому как в апреле 2012 года ее сняли с регистрационного учета. Зарегистрироваться ей удалось лишь через семь лет.

За это время женщине перевели 217,9 тысяч рублей, которые суд в итоге не взыскал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти перед судом предстанут два посредника в передачи взятки.