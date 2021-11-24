Инфекционист назвал признаки бессимптомного коронавируса

У бессимптомно заболевших могут проявляться такие признаки, как насморк, чихание и утомляемость. Фото: unsplash

У бессимптомно заболевших могут проявляться такие признаки, как насморк, чихание и утомляемость. Фото: unsplash

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о признаках, по которым можно распознать бессимптомное течение коронавирусной инфекции.

Специалист отметил, что в медицине существует понятие «недифференцируемые симптомы», которым называют проявления болезни, которые пациент не распознает, передают «Народные новости».

По словам Тимакова, мало кто обращает внимание на боль в горле по утрам, хотя это может говорить о наличии коронавируса. Кроме того, у бессимптомно заболевших могут проявляться такие признаки, как насморк, чихание и утомляемость.

Инфекционист добавил, что человек с бессимптомным коронавирусом не является суперраспространителем вируса. Такой больной опасен только при тесном контакте.

Также Тимаков предупредил, что бессимптомное течение болезни спустя неделю может развиться в тяжелую форму ковида.

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