Глава ВОЗ обеспокоен «ложным чувством безопасности» от вакцин от COVID-19

Глава ВОЗ обеспокоен &#171;ложным чувством безопасности&#187; от вакцин от COVID-19
Как отметил глава ВОЗ, вакцины способны спасать жизни, но не предотвращать передачу вируса. Фото: скриншот Instagram

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вакцины от коронавируса вселяют «ложное чувство безопасности», и это вызывает беспокойство.

«Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, бытующим во многих странах и общинах», — сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По словам главы ВОЗ, у людей может возникать ощущение, будто вакцины справились с пандемией и привитым не нужно соблюдать меры предосторожности. Он подчеркнул, что вакцины способны спасать жизни, но не предотвращать передачу вируса.

Гебрейесус сообщил, что до появления дельта-штамма коронавируса вакцины снижали передачу инфекции примерно на 60%, а теперь этот показатель составляет около 40%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Татьяна Голикова предупредила россиян о новом подъеме COVID-19.

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