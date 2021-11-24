Татьяна Голикова предупредила россиян о новом подъеме COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила жителей России о новом подъеме заболевания коронавирусом.

В России возможен новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Мы находимся в преддверии Нового года и для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали», — отметила Голикова совещании президента с членами правительства РФ 24 ноября.

Вице-премьер подчеркнула, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране достиг 50,4 процента. По словам Голиковой, в других станах удалось предотвратить подъем заболеваемости по коронавирусу. В России же, когда все только началось было по 20 тысяч в сутки, а сейчас уже почти по 35 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 ноября появилось заявление о регистрации детской вакцины от коронавируса. Голикова уточнила, что профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет.