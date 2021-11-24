На Маршала Казакова полчаса тушили гараж

В Кировском районе Петербурга пожар случился в гараже, его тушили 10 спасателей.
В экстренные службы в среду, 24 ноября, в 21:02, поступило сообщение о пожаре по улице Маршала Казакова, дома №29, корпуса 2. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.
Как выяснилось, пожар случился в гараже. Внутри строения горела обстановка на площади пяти квадратных метров.
С огнем боролись около получаса от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, к 21:40, пожар удалось ликвидировать.
Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. О причине пожара не сообщается.