На Маршала Казакова полчаса тушили гараж

На Маршала Казакова полчаса тушили гараж
Огонь охватил гараж. Фото: "Яндекс Панорамы"

В Кировском районе Петербурга пожар случился в гараже, его тушили 10 спасателей.

В экстренные службы в среду, 24 ноября, в 21:02, поступило сообщение о пожаре по улице Маршала Казакова, дома №29, корпуса 2. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в гараже. Внутри строения горела обстановка на площади пяти квадратных метров.

С огнем боролись около получаса от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, к 21:40, пожар удалось ликвидировать.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. О причине пожара не сообщается.

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