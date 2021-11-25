В Венгрии оценили эффективность «Спутника V» против летальных случаев COVID

В Венгрии сравнили пять вакцин и пришли к выводу, что «Спутник V» показал лучший результат по защите против летальных случаев от ковида.

«Российский препарат «Спутник V» имеет лучший показатель степени защиты от летальных случаев — на уровне 98 процентов. «Спутник V» также имеет эффективность 85,7 процента против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании Moderna», — сообщил РФПИ.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.