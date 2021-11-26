Шахту «Листвяжная» в Кузбассе заполнят метаном для дальнейших работ

Горноспасателей направят в кемеровскую шахту «Листвяжная», где накануне операцию по спасению рабочих при остановили из-за угрозы взрыва, для заполнения метаном.

Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, три отделения горноспасателей готовятся спуститься в шахту. Специалистам предстоит сделать изоляцию горных выработок, после чего подземные коридоры заполнятся метаном в объеме 257 тысяч кубометров. Это необходимо для уменьшения риска взрыва, чтобы продолжить спасательные работы на шахте. По предварительной оценке, естественное заполнение шахты метаном займет около трех суток.

Командир Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше также отметил, что одновременно с этим в горных выработках продолжат тушить возможные очаги пожара. К вечеру начнут бурить скважину в основной эпицентр взрыва для подачи туда инертной пены.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при взрыве на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека.