При взрыве на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека

При взрыве на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека
Спасатели были вынуждены приостановить работы из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва. Фото: МЧС

По предварительным данным, в угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе в результате возгорания погибло 52 человека. Среди погибших шесть спасателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Следователи задержали директора шахты, его первого заместителя, а также начальника участка, сообщает СК.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная».

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