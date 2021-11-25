Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная»

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация на кемеровской шахте «Листвяжная», где заблокированы десятки шахтеров, не становится легче.

По словам российского лидера, на шахте сохраняется опасность для жизни самих спасателей. Сейчас на месте ЧП принимается необходимое решение. Путин заявил об этом на встрече с сербским президентом Александром Вучичем, который принес свои соболезнования в связи с гибелью рабочих.

В четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. Большинство из них спасены. По последним данным, не выжили 11 шахтеров. Пострадали 60 горняков, в больницы доставили 38 из них.

Еще 35 рабочих заблокированы в подземных коридорах, выйти на связь с ними не удается. Спасатели были вынуждены приостановить работы из-за повышенной концентрации метана и угрозы взрыва.

С родственниками погибших уже связались, с ними работают психологи.

Холдинг «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта, окажет поддержку семьям погибших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть человек погибли после выброса метана на шахте в Казахстане.