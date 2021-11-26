Руководство шахты «Листвяжная» задержано по делу о гибели 52 человек

Руководство шахты &#171;Листвяжная&#187; задержано по делу о гибели 52 человек
Задержано руководство шахты "Листвяжная". Фото: СУ СК по Кемеровской области

В Кемеровской области следователи задержали руководство шахты «Листвяжная», где в результате взрыва погибли 46 горняков и шесть спасателей.

В кузбасском управлении СК сообщили, что правоохранители задержали 47-летнего директора шахты «Листвяжная» Сергея Макарова, а также его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка предприятия.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В настоящий момент с подозреваемыми проводятся следственные действия, правоохранители готовятся предъявить им обвинение. Следствие будет настаивать на их аресте.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв метана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шахту «Листвяжная» в Кузбассе заполнят метаном для дальнейших работ.

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