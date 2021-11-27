Представитель ВОЗ в России допустила, что омикрон-штамм заразнее других

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович не исключила, что новый штамм COVID-19 «омикрон» может оказаться более заразным, чем другие.

По словам Вуйнович, этот вариант коронавируса сейчас выглядит опаснее дельта-штамма. Она призвала подождать результаты исследований, а после делать выводы, поскольку штамм «бета» вел себя точно так же. Об этом она заявила в эфире «Соловьев Live».

Она отметила, что ВОЗ в течение всей пандемии с большой группой международных специалистов следит за ситуацией из-за появления новых вариантов вируса.

«Прежде всего, надо исследовать (новый штамм), потому что мы ещё не знаем, есть предположения, что он может быть более инфективным», — заключила Вуйнович.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Борис Джонсон сообщил, что омикрон-штамм способен передаваться между привитыми от COVID-19.