В Петербурге 150-летию со дня рождения Рахманинова посветят турмаршрут и фестиваль

В Петербурге 150-летию со дня рождения Рахманинова посветят турмаршрут и фестиваль. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Петербурге 150-летию со дня рождения Рахманинова посветят турмаршрут и фестиваль. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича и в Капелле пройдут концерты в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова, а также будет осуществлен новый туристический маршрут и фестиваль.

В 2023 году в Петербурге будет отмечаться 150-летие со дня рождения Рахманинова. В честь этого будут проведены праздничные мероприятия. Об этом сообщает вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

«В федеральный план мероприятий уже вошли цикл из шести юбилейных концертов в филармонии имени Шостаковича, тематические концерты в Капелле, а также специальный туристический маршрут «Рахманинов в Петербурге». Сейчас он на стадии проработки Капеллой и Музеем театрального и музыкального искусства», — отмечает Пиотровский.

В пятницу, 26 ноября, вице-губернатор принял участие в конференции, которая была посвящена подготовке к празднованию юбилея Рахманинова в 2023 году. Будущие мероприятия и роль Петербурга в праздновании он обсудил со статс-секретарем — заместителем министра культуры Аллой Маниловой и директором Российского национального музея Михаилом Брызгаловым.

Также будет преображен сквер на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной реки Фонтанки. Планируются показы спектаклей Театра балета Бориса Эйфмана.

По поручению президента РФ Владимира Путина празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдет более ста мероприятий в разных городах России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с первого декабря в Петербурге начнут работать Никольские ряды.