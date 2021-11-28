Никольские ряды в Петербурге откроются 1 декабря

В Санкт-Петербурге с начала декабря для посетителей откроется рождественская ярмарка в пространстве «Никольские ряды».

Открытие Никольского двора состоится 1 декабря. Волшебная атмосфера европейской ярмарки, яркие праздничные декорации жители и гости Петербурга уже скоро смогут увидеть, об этом сообщается на странице Никольских рядов ВКонтакте.

В этом году у посетителей есть возможность покататься на обновленной Никольской горке, которая стала шире. Она работает в любую погоду и оснащена надувными ватрушками, которые выдаются на площадке. Также можно будет прокатиться и сделать снимки на Венецианской карусели, найти интересные сувениры и подарки, погреться у костра и полюбоваться шестиметровой елью.

Никольские ряды продолжат работу до 9 марта. Они будут работать по будням с 14:00 до 21:00, по выходным с 11:00 до 21:00. С 20 декабря по 9 января с 11:00 до 20:00, а после вплоть до 9 марта по будням с 14:00 до 20:00 и по выходным с 11:00 до 20:00.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 18 декабря по 9 января в Санкт-Петербурге пройдет рождественская ярмарка.