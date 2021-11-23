Петербуржцам нужно будет заранее бронировать места на катке рождественской ярмарки

Петербуржцам нужно будет заранее бронировать места на катке на рождественской ярмарке. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербуржцам нужно будет заранее бронировать места на катке на рождественской ярмарке. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Рождественская ярмарка в Северной столице пройдет с 18 декабря по 9 января. Жителям Петербурга необходимо будет заранее подумать о брони на каток.

В ходе заседания городского правительства стало известно, что рождественская ярмарка в Петербурге пройдет с соблюдением мер против распространения коронавируса. Так, все участники и организаторы должны иметь QR коды о прохождении вакцинации от COVID-19, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает 78.ru.

Ярмарка будет работать ежедневно с 12 до 21 часа, а 1 января — с 14 до 21 часа. Заявки на участие в мероприятие будут приниматься с 30 ноября по 5 декабря.

В 2021-2022 годах ярмарка охватит Певческий мост, где испекут большой блинный пирог, а также Конюшенную площадь, где 25 декабря и откроется каток. Традиционно мероприятия будут проходить на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах.

Участие в выставке примут представители 15 регионов, которым будет предоставлено 90 торговых мест: в 40 точках будут продавать готовую еду, в 16 — продовольственные товары, а в 30 — непродовольственные товары.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этом году Петербург будет украшен в едином художественном стиле, объединенным в бредбук.