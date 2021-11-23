Петербуржцам нужно будет заранее бронировать места на катке рождественской ярмарки

Петербуржцам нужно будет заранее бронировать места на катке рождественской ярмарки
Петербуржцам нужно будет заранее бронировать места на катке на рождественской ярмарке. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Рождественская ярмарка в Северной столице пройдет с 18 декабря по 9 января. Жителям Петербурга необходимо будет заранее подумать о брони на каток.

В ходе заседания городского правительства стало известно, что рождественская ярмарка в Петербурге пройдет с соблюдением мер против распространения коронавируса. Так, все участники и организаторы должны иметь QR коды о прохождении вакцинации от COVID-19, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает 78.ru.

Ярмарка будет работать ежедневно с 12 до 21 часа, а 1 января — с 14 до 21 часа. Заявки на участие в мероприятие будут приниматься с 30 ноября по 5 декабря.

В 2021-2022 годах ярмарка охватит Певческий мост, где испекут большой блинный пирог, а также Конюшенную площадь, где 25 декабря и откроется каток. Традиционно мероприятия будут проходить на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах.

Участие в выставке примут представители 15 регионов, которым будет предоставлено 90 торговых мест: в 40 точках будут продавать готовую еду, в 16 — продовольственные товары, а в 30 — непродовольственные товары.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этом году Петербург будет украшен в едином художественном стиле, объединенным в бредбук.

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