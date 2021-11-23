Петербург на Новый год украсят в едином художественном стиле, объединенным в брендбук

Петербург на Новый год украсят в едином художественном стиле, объединенным в брендбук. Фото: pixabay.com

Петербург на Новый год украсят в едином художественном стиле, объединенным в брендбук. Фото: pixabay.com

На заседании правительства Санкт-Петербурга Комитет по культуре создал новую систему планирования и управления общегородскими мероприятиями. В ходе обсуждений власти пришли к выводу, как Северная столица будет выглядеть на новогодние праздники.

На заседании правительства под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова на обсуждение были вынесены вопросы по украшению города к Новому году.

Было решено, что в этом году Петербург будет наряжен в единый художественный стиль, объединенный в бредбук. Так, в знаковых местах города будут установлены декоративные инсталляции и фотозоны. Также рассматриваются планы создания ледового дворца на прилегающей к Дворцовой площади территории.

Новая система планирования и управления общегородскими мероприятиями выполнена в виде календаря и интерактивной карты, на которых представлены все наиболее крупные события, проводимые в городе. С помощью такого удобного проекта, жители Петербурга смогут легко отследить, где и какие мероприятия проводятся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этому году на Дворцовой площадь снова появится новогодняя живая ель. Петербуржцы путем общего голосования в сети пришли к выводу, что настоящее дерево будет лучшим вариантом на предстоящий праздник.