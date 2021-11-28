Александр Градский скончался в 72 года от инфаркта головного мозга

Александр Градский скончался в 72 года от инфаркта головного мозга. Фото: Instagram "aborgradsky"

Александр Градский скончался в 72 года от инфаркта головного мозга. Фото: Instagram "aborgradsky"

Причиной смерти народного артиста России Александра Градского стал инфаркт головного мозга.

Стала известна причина смерти певца и композитора Александра Градского. По последним данным, артист скончался от инфаркта головного мозга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Народный артист России в возрасте 72 лет перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Градского экстренно доставили в московскую больницу 26 ноября с подозрением на инсульт. Певец пожаловался на плохое самочувствие, еще находясь у себя дома. Предполагается, что к ухудшению здоровья композитора привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция. Он жаловался на постоянные боли в ногах и практически не вставал.

Александр Градский в 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 ноября ночью около 2 часов скончался народный артист России Александр Градский.