Скончался народный артист России Александр Градский

Скончался народный артист России Александр Градский
Скончался народный артист России Александр Градский. Фото: скриншот Instagram

Певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет.

Сегодня ночью, 28 ноября, около двух часов ночи в больнице скончался народный артист России Александр Градский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В пятницу, 26 ноября, Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Как пишет 5-tv.ru. артист почувствовал себя плохо дома, ему вызвали скорую. По пути в больницу певец терял сознание. Его перевели в реанимацию из-за крайне тяжелого состояния.

Сын музыканта комментировать ситуацию отказался.

Александра Градского считают одним из основоположников русского рока. Певец известен, как прославившийся еще в СССР певец, автор песен и композитор. На его счету звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Градский также работал в известном проекте «Голос».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у Градского были проблемы с давлением, в связи с чем ему приходилось трижды вызывать врачей.

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