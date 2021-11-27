Градский угодил в больницу с подозрением на инсульт

Градский угодил в больницу после жалоб на самочувствие. Фото: скриншот Instagram

Градский угодил в больницу после жалоб на самочувствие. Фото: скриншот Instagram

Артист находится под наблюдением врачей.

Народный артист России Александр Градский попал в больницу из-за подозрений на инсульт. Об этом 26 ноября пишут «Известия».

Известно, что музыкант жаловался на плохое самочувствие, в связи с чем ему вызвали скорую помощь. Врачи, обеспокоенные состояние Градского, госпитализировали его.

Напоминаем, что о плохом самочувствии артиста писали несколько дней назад ряд СМИ. Журналисты уверяли, что у Градского проблемы с давлением, в связи с чем ему приходилось трижды вызывать врачей.

Сам певец пока никак не комментировал новости о своей госпитализации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольгу Бузова госпитализировали в больницу. Доктора считают, что кисть начнет функционировать, как прежде, через пару месяцев.