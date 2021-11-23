Ольгу Бузова госпитализировали в больницу

Ольгу Бузова госпитализировали в больницу
Ольга Бузова опубликовала новый пост. Фото: скриншот instagram

Российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузова пришлось положить в больницу с травмой руки.

Об этом накануне сообщила сама знаменитость у себя на страничке в социальной сети Instagram.

Доктора считают, что кисть начнет функционировать, как прежде, через пару месяцев.

Некоторое время назад Ольге сообщили, что у нее защемление нерва. Певица почти не могла двигать рукой. Когда телеведущая участвовала в тв-шоу, то травма только обострилась. Медики посоветовали лечение в больнице.

«Вы уже знаете о моей проблеме с рукой. Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram», — заявила Бузова.

Певица добавила, что ее лечение не продлится дольше пары дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Наталия Орейро выразила желание спеть с Волочковой и Бузовой.

бузова госпитализация травма руки шоу-бизнес


 

Новости партнеров
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ольгу Бузова госпитализировали в больницу
Мужчин, выронивших во время ДТП труп на трассе «Сортавала», ...
В Петербурге во вторник ожидается до минус двух градусов и гололедица
Эндокринолог рассказала о признаках дефицита витамина B
При пожаре в Отрадном эвакуировали 11 человек
В ДТП с автобусом в Болгарии погибли 45 человек
Антонов прокомментировал новые санкции в отношении «Северного потока — 2»
Гинцбург заявил об отсутствии существенных прорывов в исследовании ...