Ольгу Бузова госпитализировали в больницу

Российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузова пришлось положить в больницу с травмой руки.

Об этом накануне сообщила сама знаменитость у себя на страничке в социальной сети Instagram.

Доктора считают, что кисть начнет функционировать, как прежде, через пару месяцев.

Некоторое время назад Ольге сообщили, что у нее защемление нерва. Певица почти не могла двигать рукой. Когда телеведущая участвовала в тв-шоу, то травма только обострилась. Медики посоветовали лечение в больнице.

«Вы уже знаете о моей проблеме с рукой. Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram», — заявила Бузова.

Певица добавила, что ее лечение не продлится дольше пары дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Наталия Орейро выразила желание спеть с Волочковой и Бузовой.