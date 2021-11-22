Наталия Орейро выразила желание спеть с Волочковой и Бузовой

Наталия Орейро выразила желание спеть с Волочковой и Бузовой
Наталия Орейро. Фото: Instagram

Уругвайская певица Наталия Орейро, получившая недавно российский паспорт, заявила о желании спеть дуэтом с кем-нибудь из российских звезд.

Когда она увидела клипы певицы Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой, то сказала, что они ей нравятся, сообщает НТВ.

«Ольга, очень хорошо!» — сказала актриса.

Певица похвалила Волочкову и, смутившись, одарила комплиментом Никиту Джигурду: «Молодец, Никита!».

«…я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой», — отметила Орейро.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну.

Мировую известность актрисе принесла роль в известном аргентинском сериале «Дикий ангел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом прошлого года Наталья Орейро завела страницу в Instagram.

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