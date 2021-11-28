Семак прокомментировал победу над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с ЦСКА.

«…нам не хватало свежести, движения, контроля мяча — много факторов. Ребята показали сегодня максимум в плане того, что касается работы без мяча. Самое главное — добились победы, будем готовиться к следующему матчу», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» обыграл московский ЦСКА в гостевом матче 16-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Отличились Клаудиньо (34-я минута) и Андрея Мостового (90+4). ЦСКА не смог выиграть четвёртый матч подряд в чемпионате России.

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. ЦСКА находится на шестом месте с 24 очками.

В 17-м туре «Зенит» встретится с «Ростовом», матч пройдет 3 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Семака из «Зенита».