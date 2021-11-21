Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Семака из «Зенита»

Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Семака из &#171;Зенита&#187;
Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Бывший вратарь Вячеслав Малафеев считает, что если «Зениту» удастся выйти в плей-офф Лиги Европы, то позиция Сергея Семака станет еще более крепкой в команде.

Петербургский «Зенит» в этом сезоне вот уже четвёртый раз подряд становится чемпионом России. Так, руководство клуба продлит контракт с главным тренером команды Семаком. Об этом заявил экс-голкипер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев в беседе со Sport24.

«Такой стабильности, какая была у «Зенита» в последние годы в плане завоевания чемпионства, нет ни у кого. Сергей Богданович показывает явное преимущество над конкурентами в России», —заявил Малафеев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Нижним Новгородом».

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