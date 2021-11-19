Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Нижним Новгородом»
Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Нижним Новгородом».

«Хорошая игра в нашем исполнении, особенно в первом тайме. Во втором игра уже была более рваной. Создали много голевых моментов, достаточно много забили. Поздравляю болельщиков с победой, мы провели хороший матч», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, в Петербурге прошел матч 15-го тура РПЛ. «Зенит» разгромил «Нижний Новгород».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе сине-бело-голубых отличились Артем Дзюбы, который оформил хет-трик, а также Малком и Дмитрий Чистяков. У гостей единственный мяч забил Алексей Козлов на 39-й минуте матча.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 33 очка.

На матче присутствовали 16 575 зрителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Азмун прокомментировал свой сотый матч за «Зенит». Следующий матч состоится 19 ноября. «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».

"Зенит" матч сергей семак


 

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