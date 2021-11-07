Азмун прокомментировал свой сотый матч за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал свой сотый матч за петербургский клуб.

«Для меня это очень радостно — играть за такой клуб. «Зенит» — великий клуб, здесь ко мне очень хорошо относятся, и я рад, что достиг этой цифры», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.

В этом сезоне РПЛ футболист провел 12 матчей, забил семь голов и отметился одной результативной передачей.

«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в гостевом матче 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел 7 ноября на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге и закончился со счетом 0:0. Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице в РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

Следующий матч состоится 19 ноября. «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 октября игра «Зенита» в «Юбилейном» завершилась завершилась его поражением со счетом 68:75 в пользу «Реала».