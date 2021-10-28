Баскетболисты «Зенита» проиграли в домашнем матче «Реалу» со счётом 68:75

Баскетболисты «Зенита» проиграли в домашнем матче «Реалу» со счётом 68:75
Вначале петербургской команде удалось немного превзойти соперников гостей по броскам, подборам и персональным фолам. Фото: скрин со страницы Instagram БК "Зенит"

Бились на равных, в первой части игры вели сине-бело-голубые, но не хватило времени. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Игра в «Юбилейном» завершилась между «Зенитом» и «Реалом» завершилась со счетом 68:75 в пользу «королевского клуба». Вначале петербургской команде удалось немного превзойти соперников гостей по броскам, подборам и персональным фолам.

«У нас были шансы на победу в этом матче, но мелкие детали решили исход игры», — рассказал главный тренер БК «Зенит» Хавьер Паскуаль.

Он сообщает, что команда из Испании «дважды ушли в быстрый отрыв», набрав 5 очков, получили важное преимущество. Хотя «Зенит» хорошо показал себя в защите и нападении в последней четверти этого оказалось недостаточно. Петербургская команда набрала всего 11 очков и не смогла одержать победу.

Следующая игра с «Басконией» может стать поводом для еще одной хорошей игры для петербургского клуба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, мадридский «Реал» прибыл в Петербург и сыграет с «Зенитом»

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