Мадридский «Реал» прибыл в Петербург на игру с «Зенитом»

Мадридский «Реал» прибыл в Петербург на игру с &#171;Зенитом&#187;
Спортсмены прибыли в Петербург. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Мадридский «Реал» прибыл в Северную столицу. Уже завтра спортсмены сыграют с петербургским «Зенитом».

Одна из игр регулярного чемпионата Евролиги состоится в среду, 27 октября, в Сибур Арене. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Сине-бело-голубые в текущем сезоне Евролиги провели 5 матчей, в который одержали 2 победы и потерпели два поражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке проиграли «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

"Зенит" "Реал" баскетбол новости СПб


 

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