«Зенит» уступил «Астане» в Единой лиге

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"Зенит" уступил "Астане". Фото: Gazeta.SPb

Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке проиграли «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра прошла в понедельник на стадионе «Сибур Арена» и завершилась счетом 83:69 в пользу спортсменов из Казахстана.

«Зенит» уступил «Астане». Фото: Gazeta.SPb

В начале матча хозяева уступили противникам и проигрывали с разницей в 10 очков, но затем петербуржцам удалось догнать и опередить «Астану». После перерыва команда «Зенита» проиграла третью четверть с разницей «-15», что определило итоги встречи.

«Зенит» уступил «Астане». Фото: Gazeta.SPb

Во время матча игрок «Зенита» Денис Захаров упал и, как сообщает корреспондент Gazeta.SPb, сломал зуб.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» обыграл «Калев» в матче Единой лиги ВТБ. Для петербуржцев эта победа стала первой в сезоне.

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