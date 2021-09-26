«Зенит» обыграл «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли эстонский «Калев в стартовой встрече Единой лиги ВТБ.

«Зенит» и «Калев» встретились 26 сентября на стадионе «Сибур Арена». Игра завершилась со счетом 75:60 в пользу сине-бело-голубых. Для петербуржцев эта победа стала первой в сезоне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями». Как сообщила пресс-служба «Зенита», Семак подчеркнул, что матч складывался тяжело — самарцы первыми «размочили» счет. Он также отметил опасные атаки соперника, однако зенитовцам удалось одержать победу. Напомним, игра состоялась в субботу, 25 сентября, на Газпром Арене. Решающий гол петербуржцы забили в пенальти.