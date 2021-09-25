«Не хватило легкости»: Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с «Крыльями Советов». Петербуржцы победили со счетом 2:1.

По его словам, сине-бело-голубые создали меньше моментов, чем обычно. Также им надо было более хладнокровно реализовывать свои моменты в штрафной.

Как сообщила пресс-служба «Зенита», Семак подчеркнул, что матч складывался тяжело — самарцы первыми «размочили» счет. Он также отметил опасные атаки соперника, однако зенитовцам удалось одержать победу.

«Сегодня нам не хватало легкости, свежести – это что касается состояния игроков», — заключил Семак.

Напомним, игра состоялась в субботу, 25 сентября, на Газпром Арене. Решающий гол петербуржцы забили в пенальти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала состав «Зенита» на матч с «Крыльями Советов».