«Зенит» раскрыл состав на матч с «Крыльями Советов»

Стало известно, кто от «Зенита» будет участвовать в матче с «Крыльями Советов», который состоится сегодня, на своём официальном телеграм-канале.

В борьбе с командой из Самары примут участие защитники Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, полузащитники Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Алексей Сутормин и Малком, а также нападающие Клаудиньо и Артём Дзюба. Вратарем петербургской команды на матче будет Станислав Крицюк. Об этом сообщает 78.ru.

Игра в рамках чемпионата России пройдет на «Газпром Арене». Начало встречи — в 16:30.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба попал в расширенный состав команды, но в итоге отказывается от такой возможности. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что пока не готов играть за сборную России. Он не будет участвовать в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу.