Встреча Путина и Байдена может состояться до конца года

Встреча Путина и Байдена может состояться до конца года
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве. Фото: сайт Кремля

В Кремле рассчитывают на то, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится как можно скорее. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, скорее время общение политиков будет организовано в формате видеоконференции.

Как сообщил ТАСС, Песков добавил, что дата встречи президентов еще не выбрана, но в Кремле надеются, что она пройдет до Нового года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от встречи с главой США Джо Байденом. Он считает, что коллега не тот человек, которым его пытаются представить в прессе. И добавил, что с американским лидерам нужно быть предельно внимательным, чтобы ничего не пропустить. Это связано с тем, что пресса часто уличает Байдена в забывчивости или неуклюжести.

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