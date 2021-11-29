Встреча Путина и Байдена может состояться до конца года

В Кремле рассчитывают на то, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится как можно скорее. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, скорее время общение политиков будет организовано в формате видеоконференции.

Как сообщил ТАСС, Песков добавил, что дата встречи президентов еще не выбрана, но в Кремле надеются, что она пройдет до Нового года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от встречи с главой США Джо Байденом. Он считает, что коллега не тот человек, которым его пытаются представить в прессе. И добавил, что с американским лидерам нужно быть предельно внимательным, чтобы ничего не пропустить. Это связано с тем, что пресса часто уличает Байдена в забывчивости или неуклюжести.