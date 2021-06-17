Путин рассказал, каким на самом деле является Байден

Политик отметил, что в прессе создали неверный образ американского коллеги.

Президент России Владимир Путин сегодня, 17 июня, поделился впечатлениями от встречи с главой США Джо Байденом. Он считает, что коллега не тот человек, которым его пытаются представить в прессе. Об этом пишет РИА Новости.

Путин считает, что необъективна не только российская пресса, но и американская. Байден на самом деле выглядит бодрым и прекрасно понимает, что происходит.

«Время от времени (Байден. — Прим. ред.) заглядывал в свои записи — мы все так делаем»,

— сказал Путин.

Президент добавил, что с Байденом нужно быть внимательным, чтобы ничего не пропустить. Напоминаем, что довольно часто пресса уличает американского президента в забывчивости или неуклюжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Белом доме подвели итоги саммита Байдена и Путина.