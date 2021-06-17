В Белом доме подвели итоги саммита Байдена и Путина

В Белом доме подвели итоги саммита Байдена и Путина
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве. Фото: сайт Кремля

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи успели обсудить много тем. Итоги саммита подвел высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, саммит президентов России и США был «практической дискуссией, сосредоточенной на очень важных вопросах». При этом они не читали друг другу заготовленные заранее тезисы.

Как сообщили «РИА Новости», представитель Белого дома отметил, что на встрече обсуждались возможности сдвинуть с мертвой точки урегилурование украинского кризиса и «изучить вызовы» в работе дипломатических миссий.

Американский чиновник также добавил, что переговоры закончились не сильно раньше, чем ожидалось. Изначально в расписании были встроены перерывы, которыми политики не воспользовались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил об отсутствии враждебности на его переговорах с Байденом.

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