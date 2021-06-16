Путин заявил об отсутствии враждебности на его переговорах с Байденом

Путин заявил об отсутствии враждебности на его переговорах с Байденом
Путин подчеркнул, что по многим позициям их оценки расходятся. Фото: скриншот

В Женеве завершился саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По словам российского лидера, враждебности на переговорах не было.

Переговоры двух президентов прошли на вилле Ла Гранж в Женеве. Политики беседовали около трех с половиной часов, сам саммит завершился на час раньше запланированного.

По итогам саммита главы государств проведут раздельные пресс-конференции. Конференция Байдена начнется в 20:30 по московскому времени.

На своей пресс-конференции Путин заявил, что на переговорах между ним и Байденом не было никакой враждебности. Однако он подчеркнул, что по многим позициям их оценки расходятся.

«Но, на мой взгляд, с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиции», — заключил президент РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден покинул место проведения саммита с Путиным в Женеве.

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