Байден покинул место проведения саммита с Путиным в Женеве

Байден покинул место проведения саммита с Путиным в Женеве
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве. Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден покинул виллу Ла Гранж, где прошли его переговоры с российскими коллегой Владимиром Путиным.

Об этом стало известно по трансляции на сайте саммита. Переговоры двух президентов прошли на вилле Ла Гранж в Женеве. Политики беседовали около трех с половиной часов, сам саммит завершился на час раньше запланированного.

Перед там как сесть в автомобиль, Байден помахал журналистам и показал жест в видео поднятого вверх большого пальца.

По итогам саммита главы государств проведут раздельные пресс-конференции. Конференция Байдена начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переговоры в Женеве Путина и Байдена в узком составе завершились. В начале беседы российский лидер выразил надежду, что переговоры дадут продуктивный результат.

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