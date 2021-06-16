Переговоры в Женеве Путина и Байдена в узком составе завершились

В Женеве завершились переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в узком составе закончились.

О завершении первого раунда переговоров двух президентов сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Изначально планировалось, что встреча Путина и Байдена в узком составе продлится около 1 часа 15 минут, но по факту беседа продлилась почти два часа. Первый этап переговоров завершился в 16 часов 19 минут по московскому времени.

В начале беседы российский лидер выразил надежду, что переговоры дадут продуктивный результат. Он поблагодарил Байдена за предложение провести встречу. Байден заявил, что рассчитывает затронуть темы потенциального сотрудничества и разногласия.

Перед переговорами Путина и Байдена в расширенном составе был объявлен перерыв. По данным CNN, делегации РФ и США уже приступили ко второму этапу переговоров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин не сдавал тест на COVID перед встречей с Байденом.