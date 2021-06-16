Путин не сдавал тест на COVID перед встречей с Байденом

Путин не сдавал тест на COVID перед встречей с Байденом
Путин не тестировался на коронавирус перед вылетом. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не проходил тест на COVID-19 перед встречей с американским коллегой Джо Байденом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин регулярно проверяется на коронавирус, однако перед встречей с американским лидером тест не сдавал.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что российская делегация едет на переговоры с рабочим настроем и не намерена «воевать».

Напомним, Владимир Путин вылетел в Швейцарию на встречу с Джо Байденом утром в среду, 16 июня. Переговоры пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве. Перед встречей президентов там усилили меры безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переговоры российского и американского лидеров продлятся около четырех-пяти часов.

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